مقيم يعثر على طفل تائه في منطقة مردف

المصدر: دبي ـ■الإمارات اليوم

ناشدت القيادة العامة لشرطة دبي الأهالي مراقبة أطفالهم والانتباه لهم، خصوصاً في الأماكن العامة والمفتوحة، تفادياً لإمكانية فقدانهم، وذلك بعد تسليم أحد المُقيمين طفلاً (4 سنوات) إلى قسم الشرطة المجتمعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عثر عليه وحيداً بالقرب من الـ«أب تاون» في منطقة مردف.

وقال نائب مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم عارف علي محمد، إن مقيماً عثر على الطفل خلال محاولته عبور الشارع العام (شارع الجزائر) لوحده بالقرب من الـ«أب تاون»، بعد ملاحظة بقائه وحيداً، وعلى إثرها أحضره إلى مركز الشرطة، مشيراً إلى أنه تم فحص بلاغات الفقدان الواردة إلى المركز وفقاً لمواصفات الطفل وما يرتديه من ملابس، ولم يكن من ضمنها أي بلاغ مُطابق لمواصفات الطفل المعثور عليه.

وأضاف أنه تم الاتصال بالعمليات ومناوب مركز الراشدية لإبلاغهم في حالة وجود بلاغ اختفاء طفل بالمواصفات نفسها، وأن الطفل بخير، وبحوزة الشرطة المجتمعية، لافتاً إلى أن الطفل كان خائفاً، ويبكي، مُطالباً برؤية والدته، فتولت الشرطة المجتمعية توفير بعض الألعاب لتهدئته إلى حين إيجاد أسرته. وتابع محمد أنه بعد مرور 45 دقيقة، ورد اتصال من العمليات بتسجيل بلاغ فقدان طفل في منطقة مردف، وتبين أنه الطفل نفسه حسب المواصفات، وتم التواصل مع المُبلّغة بضرورة مراجعة المكتب، والتأكد من هويتها، وأنها بالفعل والدته، مناشداً الأسر الاهتمام بأطفالهم ومراقبتهم، خصوصاً في الأماكن العامة، تفادياً لفقدانهم.

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