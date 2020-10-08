شرطة أبوظبي تسجل 1252 مخالفة «تجمعات وحفلات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجلت شرطة أبوظبي 1252 مخالفة لقرار منع، أو تقييد التجمعات، أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات العامة، أو الخاصة، أو التجمع في الأماكن العامة، أو المزارع الخاصة (العزب)، في الإمارة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أنه تم رصد المخالفات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن مخالفات التدابير الاحترازية، والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار الفيروس، والذي ينص على تطبيق غرامة 10 آلاف درهم، لمن قام بالدعوة والتنظيم، و5000 درهم لكل من شارك.

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بـ«كوفيد-19»، لسلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدة أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود، التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى، وحثت على ضرورة توعية النشء، والحرص على تطبيق الإجراءات المطلوبة، للإسهام في سرعة عودة الحياة الطبيعية.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون الإبلاغ عن أية تجمعات، أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وسرعة التواصل مع «خدمة أمان» على الرقم المجاني 8002626، أو الرسائل النصية 2828، أو البريد الإلكتروني Aman@adpolice.gov.ae، حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

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