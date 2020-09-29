إحالة موظفين استغلا وظيفتيهما لتزوير نتائج فحص "كوفيد 19" إلى نيابة الطوارئ و الأزمات

المصدر: أبوظبي - وام

صرح المتحدث الرسمي لنيابة الطوارئ و الأزمات و الكوارث بالنيابة العامة للدولة بأنه تم ضبط موظفين بأحد مراكز الفحص لاستغلالهما وظيفتيهما و الصلاحيات الممنوحة لهما لتزوير نتائج فحص "مرض كوفيد 19" لقاء مقابل مادي.

و أوضح المتحدث في تصريح له أنه في إطار الجهود التي تبذلها سلطات الدولة لمكافحة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19" و الحد من انتشاره ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي موظفين يعملان بأحد مراكز الفحص وأحالتهما إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستغلالهما الصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص مرض كوفيد 19 لبعض الأشخاص بمقابل مادي من خلال استخدام صور عينات فحص سلبية محفوظة مسبقاً بقاعدة البيانات تخص أشخاصا آخرين غير مصابين، وبغرض استخدام نتائج الفحص السلبية للدخول إلى إمارة ابوظبي.

وقال إن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل جرائم تصل عقوباتها إلى السجن المؤقت و الغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم و لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم وإنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المذكورين و أمر النائب العام للدولة بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

و أكد المتحدث أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالقوانين و الإجراءات و التدابير الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار مرض" كوفيد 19 " أو من يحاول استغلال وظيفته والصلاحيات الممنوحة له للعبث بنتائج الفحص أو التربح منها، حرصا على حماية صحة و سلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة " كوفيد 19 " والحد من آثارها على مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية والإجتماعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news