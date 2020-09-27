إحباط ترويج 9 كيلوغرامات من الكريستال والحشيش

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالتنسيق والتعاون مع جمارك دبي، محاولة حيازة وترويج مجموعة من الأشخاص من دولة مجاورة لكمية من المخدرات عبارة عن (ثمانية كيلوغرامات كريستال، وكيلوغرام حشيش)، وذلك وفقاً لمعلومات وردت عن رصد تحرك مشبوه أسفر عن وضع خطة محكمة لضبط المجموعة وبحوزتها كمية المخدرات.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب، إن «معلومات موثوقة المصدر وردت من جمارك دبي بقيام رجلين من جنسية إحدى الدول المجاورة بتسليم كمية من المخدرات لرجل ثالث من الجنسية نفسها في أحدى موانئ دبي».

وتابع: «بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار إذن من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المذكورين إضافة لتفتيش وسيلتهما البحرية المتمثلة بمركب خشبي (لنش)، وتفتيش مقر سكنهما، وتم وضع خطة مُحكمة بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي، جرى بموجبها زرع أحد عناصر الشرطة متخفياً ليتولى التنسيق بين المتهمين والشخص الثالث المُقيم بالإمارة».

وأضاف: «نجحت الخطة بعد عملية مراقبة وتحرٍّ، حيث التقى عنصر الشرطة بالمتهمين ليسلّماه الكمية المتفق عليها وهي ثمانية كيلوغرامات من مادة الكريستال مخبأة بأسفل صندوقين يحتويان على خضراوات، تمت مداهمتهما متلبسين بالجرم، وعند سؤالهما عن مصدر الكمية أفادا بأنها قادمة من إحدى الدول المجاورة بغرض تسليمها للمتهم الثالث مقابل 2000 درهم».

وأوضح أن الفرقة المتخصصة واصلت عملها للإيقاع بالمتهم الثالث متلبساً بجرمه، حيث تم التواصل معه لتأكيد موعد ومكان التسليم وحين وصوله ومراقبته من قبل عناصر الشرطة قام العنصر بفتح الصندوقين للتأكد من الكمية، لتتم مداهمته والقبض عليه، وعند اقتياده لمحل سكنه تبين أن بحوزته 1045.58 غراماً من مادة الحشيش مخبأة بلفافة ورقية، وعليه تم توجيه تهمة جلب وحيازة المؤثرات العقلية وترويجها للمتهمين الأول والثاني، فيما تم توجيه تهمة حيازة المؤثرات العقلية وترويجها للمتهم الثالث.

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