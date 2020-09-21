إجراء مشدد من شرطة دبي بحق امراة ومشاركين في حفل موسيقي نظمته بمنزلها

المصدر: محمد فودة - دبي

ضبطت شرطة دبي، امرأة عربية لمخالفتها التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بتنظيمها حفل خاص في منزلها بمشاركة فرقة موسيقية، ومدّعويين من الرجال والنساء دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وسجلت لها مخالفة غرامتها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى غرامة 5000 درهم لكل مشارك في الحفل.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، ، أن المرأة خالفت القرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تغريم المرأة مبلغ 10 آلاف درهم عملاً بقرار سعادة النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية التي توّقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأشار إلى أن شرطة دبي استدعت المشاركين في الحفل والفرقة الموسيقية التي أحيت فعاليته، لتطبيق قرار سعادة النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من إنتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفايروس.

وتهيب القيادة العامة لشرطة دبي، بأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الرقم المجاني 901 أو عبر خدمة "عين الشرطة" على تطبيق شرطة دبي الذكي في الهواتف النقالة.

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