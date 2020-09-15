ضبط عريس أقام حفل زفافه دون التزامه بالتدابير الوقائية

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة عريساً آسيوياً، أقام حفل زواج في صالة أفراح بالإمارة دون الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية المعتمدة لإقامة الحفلات، ونشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عدم التزامه والمدعوين بإجراءات السلامة والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مخالفاً بذلك قرارات النائب العام للدولة في ما يخص التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت شرطة رأس الخيمة، إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.

من جهتها، أفادت الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة بأنها تولت إغلاق صالة الأفراح وفرضت عليها غرامة مالية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف دون أخذ الموافقات المسبقة المطلوبة وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة، من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات. وأكدت شرطة رأس الخيمة حرصها على سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وعدم تهاونها مع كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل معاً على الحد من انتشاره والقضاء عليه، من خلال التزام الجميع بكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام والتعاون حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع كافة.

من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني منصور المازمي، لـ«الإمارات اليوم» إن البند رقم (4) من جدول المخالفات الواردة بقرار النائب العام، نصّ على أن مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل من شارك فيها.

وأوضح، أن التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية يؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة، ويتطلب من أفراد المجتمع تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة.

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