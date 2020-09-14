ضبط مديرين في شركة سياحية ومنسق أغانٍ لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على مدير شركة سياحية، ومدير التسويق فيها، ومنسق أغانٍ، وذلك بعد تنظيم حفلة لما يزيد على 100 شخص في مكان مُغلق مخالفين بذلك القرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك كما ذكرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن إلقاء القبض على المديرَين ومنسق الأغاني، جاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحفلة التي تم تنظيمها، دون مراعاة للتباعد الجسدي، وفي مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ودون تصريح مُسبق من الجهات المختصة.

وشدد العميد الجلاف على أن قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف دهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد العميد الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من إنتشار المرض، داعياً كافة الشركات السياحية وأفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.

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