إحالة «حفل زفاف» مخالف إلى «نيابة الطوارئ»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي حفل زفاف في منزل مخالفاً لقرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، والمتعلقة بضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات للحد من انتشار الفيروس، وهي مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة والخاصة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5000 درهم لكل من شارك في الحفل.



وتمت إحالة العريس ووالده ووالد العروس إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الموجودين والمشاركين في حفل الزفاف.

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