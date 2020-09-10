كيس حلويات قادم من أميركا يقود مقيماً بدبي إلى المحكمة

المصدر: محمد فودة - دبي

اشتبه مفتش بجمارك دبي في طرد يدوي يفترض أنه يحوي أغراضاً شخصية قادمة من الولايات المتحدة الأميركية لمقيم في الدولة، وبتفتيشه عثر على 8 فلاتر سجائر إلكترونية بزيت الحشيش مخبأة داخل كيس حلويات، فتم القبض على صاحبها وإحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته بتهمة ارتكاب جناية استيراد مواد مخدرة بالإضافة إلى جنحة تعاطي مؤثرين عقليين.

وقال مفتش أول بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه اشتبه في طرد قادم عن طريق شركة شحن سريع، إذ ذكر في الأوراق الرسمية أنه يحتوي على أغراض شخصية تشمل حذاء ونظارة وكيس حلويات، لكن بتفتيشه يدوياً عثر داخل كيس الحلويات على فلاتر معبأة بزيت الحشيش مخصصة للسجائر الإلكترونية، وكانت مسجلة باسم المتهم وعنوانه ورقم هاتفه، وحين حضر لاستلامها تم القبض عليه وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أنه بإحالة المتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي لفحص عينة بول منه تم اكتشاف تعاطيه نوعين من المؤثرات العقلية.

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