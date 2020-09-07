477 ألف مخالفة انتهاء ترخيص المركبة في الدولة العام الماضي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

حررت إدارات المرور في الدولة 477 ألفاً و299 مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص العام الماضي، مقابل 434 ألفاً و488 مخالفة في 2018، علماً بأن المركبة الواحدة قد تتعرض للمخالفة ذاتها بصورة متكررة بسبب عدم تجديد رخصتها.

وضمت مادة واحدة في قانون السير والمرور الاتحادي مخالفتين، الأولى قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول، والثانية قيادة مركبة منتهية الترخيص، وتبلغ غرامة كل واحدة منهما 500 درهم، وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة سبعة أيام.

وحذّرت إدارات المرور من إهمال بعض قائدي المركبات تجديد ترخيصها في الوقت المحدد بتأخيره إلى إشعار آخر، على نحو يتسبب في حدوث خلل فني للمركبة لعدم فحصها وصيانتها، ما يؤدي إلى حوادث تشكل خطراً على سلامتهم والآخرين.

ودعت كل من انتهى ترخيص مركبته إلى الإسراع بتجديده، والتقيد سنوياً بتجديد المركبة وتسجيلها في المواعيد المحددة، في إطار الحرص المستمر على تعزيز السلامة المرورية.

وأكدت أهمية الفحص الفني لتحديد أعطال المركبة، والطلب من مالكها إصلاحها للحصول على تقرير يفيد صلاحية استخدامها، وتجديدها وفق الشروط والإجراءات المتبعة، لضمان السلامة المرورية.

وكشفت شرطة أبوظبي عن انخفاض عدد المركبات «منتهية التراخيص» بنسبة 70.3%، منذ تطبيق الأنظمة الذكية على الطرق الداخلية والخارجية في إمارة أبوظبي، لرصد ومخالفة المركبات منتهية الترخيص.

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