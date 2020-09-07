ضبط 1.5 طن «نسوار» بحوزة 4 آسيويين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تمكّن قسم «المرصاد» التابع لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء المحليين بالإمارة، الممثلين بدائرة البلديات والنقل وإدارة النفايات (تدوير)، من ضبط آلات صناعة النسوار، وكمية منها يبلغ وزنها 1.5 طن.

وكان الفريق قد تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري عن المصنع، وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة، وبعد استصدار إذن النيابة، قام الفريق بمداهمة المصنع، وضبط أربعة أشخاص آسيويين بحوزتهم الممنوعات، وتمت إحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، العميد محمد سهيل الراشدي، حرص شرطة أبوظبي على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة، التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام، وتوصيته للمجتمع بالإبلاغ عن طريق القنوات الرسمية الخاصة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في حال الاشتباه بمثل هذه الممارسات.

• شرطة أبوظبي داهمت المصنع وضبطت آلات صناعة النسوار.

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