إيواء سكان بناية تضررت بانفجار تمديدات الغاز

المصدر: أبوظبي - وام

تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإيواء سكان البناية المتضررة من انفجار تمديدات الغاز، في مطعم بشارع راشد بن سعيد في أبوظبي، والبالغ عددهم 38 أسرة، عدد أفرادها 208 أشخاص، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأمر سموه الهيئة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير سبل الراحة كافة للمتأثرين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وعلى الفور تحركت هيئة الهلال الأحمر عبر مركزها في أبوظبي تجاه الأسر المتضررة، وقامت بحصر سكان البناية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، وتم نقلهم إلى عدد من الشقق الفندقية في أبوظبي، ويشرف فريق من العاملين والمتطوعين بالمركز، حالياً، على تيسير حياتهم، وتلبية احتياجاتهم.

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