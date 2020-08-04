المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحبطت شرطة أبوظبي ترويج نحو 1.2 مليون حبة مخدرة، كانت بحوزة عصابة، مكونة من 7 أشخاص آسيويين، بعدما رصد رجال المكافحة أفراد العصابة، على مدار 4 أشهر، كانوا يتنقلون خلالها بين إمارات الدولة.

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي العقيد طاهر غريب الظاهري أن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط المتهم الأول، وبحوزته 120 ألف حبة مخدرة، وبالتحقيقات معه تكشفت خيوط جديدة قادت إلى الإطاحة ببقية العصابة، من خلال خطة أمنية محكمة، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بنحو 15 الف حبة، وتبين أن المتهم يُعتبر الرجل الثاني في تنظيم الشبكة الإجرامية، وأنه من يتولى كافة عمليات البيع والشراء.

وتوالى تباعا سقوط أفراد العصابة في أيدي فريق المكافحة، ما أدى إلى إحكام القبضة الأمنية على جميع اطراف الشبكة، التي تبين أنها مكونة من تاجر ومخزّن ومروج وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة كانوا ينوون تهريب جزء من منها لأحدى الدول المجاورة .

وأكد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة المخدرات، وملاحقة مروجيها وكشف أساليبهم، وتجفيف منابع هذه السموم، والوقاية من أضرارها بكافة الوسائل الأمنية والوقائية والتوعوية، مشيرًا إلى أن تهريب وترويج المخدرات يعتبر من الجرائم المنظمة، والعابرة للحدود، وتديرها عصابات إجرامية خطرة.

ومن جانبها دعت مديرية مكافحة المخدرات أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والإبلاغ عن أي معلومات أمنية تسهم في القبض على عصابات المخدرات الإجرامية، عبر خدمة أمان الهاتفية ‪8002626‬.‪ ‬

شرطة أبوظبي تحبط ترويج نحو 1.2 مليون حبة مخدرة كانت بحوزة عصابة مكونة من 7 أشخاص آسيويين، بعدما رصد رجال المكافحة أفراد العصابة على مدار 4 أشهر، كانوا يتنقلون خلالها بين إمارات الدولة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8ciB9lJ3Cf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 4, 2020

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