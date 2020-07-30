شرطة دبي تضبط زعيم عصابة بريطانياً محكوماً بـ «المؤبد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألقت شرطة دبي القبض على مجرم بريطاني خطر، يدعى كرايج مارتين موران، زعيم عصابة منظمة اسمها «كولن جن»، وبدأ المتهم نشاطاته الإجرامية في سن 16 عاماً، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في موطنه لتورطه بجرائم اتجار في مواد مخدرة، ومؤثرات عقلية، وأسلحة نارية، وذلك بعد تلقي شرطة دبي مذكرة دولية (نشرة حمراء)، من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إنه تم تسليم زعيم عصابة «كولن جن»، صاحب سوابق إجرامية، إلى السلطات البريطانية بعد عرضه على النيابة العامة في دبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه، وفق القوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن، ما قوبل بالتقدير من قبل الأجهزة الأمنية هناك، والتي أشادت بجهود شرطة دبي الاستثنائية في مكافحة الجريمة المُنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، ومنظمة الإنتربول، من أجل منع انتشار هذه الجرائم، التي تهدد أمن المجتمعات.

وأكد المري أن شرطة دبي تترجم - من خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية - نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية بالعالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، لافتاً إلى أن القبض على زعيم عصابة «كولن جن» جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، منوهاً بجهود فرق العمل، التي أسهمت في إطاحة زعيم العصابة بحرفية وسرعة عالية، خلال كمين مُحكم.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية، بخصوص زعيم عصابة «كولن جن»، تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين بمركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه.

وأضاف أن فرق العمل سخرت أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مركز تحليل البيانات الجنائية، والتي أسهمت في تحديد مكان إقامة زعيم عصابة «كولن جن»، ثم عملت على متابعة تحركاته ونشاطاته، وصولاً إلى ساعة الصفر والإعداد للكمين.

وحول كيفية إلقاء القبض عليه، أفاد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف، بأن فرق البحث والتحري تمكنت، بعد تحديد مكان إقامة زعيم عصابة «كولن جن»، ومتابعة تحركاته اليومية، من إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض عليه، فداهمت سيارته بعد خروجه من مقر سكنه مباشرة، وتمكنت من السيطرة عليه بحرفية عالية، قبل أن يتمكن من اتخاذ أي تصرف.

وأكد مدير إدارة المطلوبين، العقيد سعيد القمزي، أن زعيم عصابة «كولن جن»، من أصحاب السوابق في موطنه، من عمر 16 عاماً، ودخل السجن أكثر من مرة، أبرزها بعد ارتكابه جريمة سطو مسلح، برفقة آخر، على محل مجوهرات في مدينة نوتنغهام، ما أدى إلى مقتل الصائغ، وسجن بناء على ذلك لمدة 13 عاماً.

كما أدين من محكمة الجنايات بمدينة نوتنغهام، في قضية بيع عقاقير مخدرة، قُدرت قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية، وسجن على أثرها، لكنه خرج العام الماضي، ونفذ جرائم أخرى في موطنه، لتصدر بحقه، أخيراً، عقوبة جديدة بالسجن المؤبد، وصدور النشرة الحمراء، لضبطه، من قبل «الإنتربول».

وأشار إلى أن التعاون بين شرطة دبي، مع الأجهزة الشرطية الدولية، أثمر تسليم 52 مطلوباً دولياً عالمياً، خلال الفترة الماضية، وشملت قضايا المطلوبين دولياً، الذين سلمتهم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الدول المعنية: الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والقتل، والمخدرات.

- زعيم العصابة تورط بجرائم اتجار في مواد مخدرة، ومؤثرات عقلية، وأسلحة نارية.

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