القبض على عاطل يزود الفتيات وطلبة المدارس بالمخدرات في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل خليجي بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لآخرين، وكشفت تحقيقات النيابة العامة وإفادات متهمين آخرين بالتعاطي إن المتهم كان يزود الفتيات وطلبة المدارس بالمخدرات للسيطرة عليهم، ويهددهم بالأذى لو أفشوا اسمه للشرطة.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي إن معلومة موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة حول وجود شخص يتعاطى المخدرات ويحوز كمية منها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة مقر سكنه بإحدى البنايات، وكان برفقته رجل وامرأة، وبسؤال ثلاثتهم ما إذا كانوا متعاطين أو بحيازتهم أي نوع من المخدرات، اعترفوا بتعاطي مخدر الكريستال، وأنه حصلوا عليه من المتهم في هذه القضية.

وقال أحد الثلاثة المقبوض عليهم إنه حصل على مخدر الكريستال نحو 10 مرات من المتهم دون مقابل مادي كونهما صديقين لافتاً إلى أن الأخير يعطي الفتيات مخدري لاريكا وكريستال للسيطرة عليهن.

وذكرت المرأة المقبوض عليها 25 عاماً عربية، إن المتهم زودها بهذه المخدرات دون مقابل مادي، وباعها لها كذلك،

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ضبط عدد من طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عاماَ وعثر بحوزتهم على كمية من مادة الكريستال، وعقار لاريكا المخدر، وبالاستفسار منهم على كيفية حصولهم عليها، أفادوا بأن المتهم في هذه القضية باعها لهم، ولم يتم فتح بلاغات بحقهم كونهم صغار السن وليس لديهم سوابق في مجال المخدرات، مشيرين إلى المتهم كان يهددهم بالأذى إذا أفشوا اسمه لرجال الشرطة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم الذي اعترفوا بحصولهم على المخدرات من المتهم المشار إليه، إلى محكمة الجنايات في قضية أخرى ذات صلة وهي ارتكاب جنحة تعاطي مؤثرات عقلية.

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