37 % ارتفاع القضايا بمحكمة اليوم الواحد في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن «عدد القضايا المسجلة في محكمة اليوم الواحد ارتفعت 37%، حيث سجلت 90 قضية مدنية وتجارية عن بُعد، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 57 قضية».

وأوضح أن «الارتفاع في عدد القضايا يعكس مدى نجاح هذه المحكمة في سرعة الفصل في القضايا، والحفاظ على حقوق المتقاضين، الأمر الذي رسخ قناعة لدى المتقاضين بفاعلية المحكمة، التي تفصل في جميع القضايا المعروضة عليها في أيام تسجيلها دون تأجيل، وتبقى أحكامها نهائية واجبة النفاذ، وتم تفعيل النظام في ظل الإجراءات الاحترازية من (كورونا)».

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