بدء محاكمة "عصابة الملثمين" في دبي .. بعد 41 جريمة

المصدر: محمد فودة - دبي

سقطت عصابة الملثمين السبعة في قبضة شرطة دبي بعد أن نفذوا حوالي 41 جريمة بواقع 25 سرقة بقالات ومتاجر في دبي وحوالي 16 جريمة خارج الإمارة، وأحيلوا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم، في آخر بلاغ سجل ضدهم من قبل صاحب بقالة في منطقة القوز فوجئ بكسر بابها وسرقة خزنة وصندوق النقود منها.

وقال شاهد في القضية بائع في المحل، إنه أغلق البقالة التي يعمل بها في منطقة القوز في حوالي الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وغادرها متوجها إلى مقر سكنه القريب، لكن في الساعة الرابعة صباحاً تذكر أنه نسي محفظته بسيارته التي تركها أمام المتجر، فخرج لإحضارها، وعند وصوله فوجئ بباب البقالة مكسور، واكتشف الاستيلاء على خزنة حديدية بالإضافة إلى صندوق المحاسبة، فأبلغ الشرطة التي اتخذت اللازم، وشاهد عبر الكاميرات أشخاصاً ملثمين يقتحمون المكان.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد فجراً عن سرقة بقالة في منطقة القوز، فانتقل إلى الموقع واكتشف أن المتهمين كسروا قفل الباب، واستولوا على أغراض منها خزنة حديدية وصندوق محاسبة، وتم مراجعة الكاميرات لكن كان اللصوص ملثمين، ارتكبوا الواقعة ولاذوا بالفرار.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث وتحري قام بدوره بتجنيد المصادر، حتى حددت هوية أحد المشتبه بهم ومن خلاله قبض على بقية المتهمين، وتبين أنهم ارتكبوا نحو 25 واقعة مماثلة في دبي، و16 بلاغاً خارجها وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن المتهمين استخدموا الأسلوب الإجرامي ذاته في تنفيذ جميع جرائمهم، إذ يراقبون المحلات المستهدفة ويستغلون خلوها من اصحابها ثم يقومون بتوزيع الأدوار بين المراقبة والدخول إلى المحل، ثم يفرون بالمسروقات، لافتاً إلى أنهم أقروا جميعاً بجرائمهم وأرشدوا بأنفسهم إلى مكان الواقعة.

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