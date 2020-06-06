بلدية الشارقة تضبط مواد ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مركبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت فرق التفتيش البلدي التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة من ضبط مركبة محملة بمواد منتهية الصلاحية يقوم صاحبها بالتحضير لتوزيعها على عدد من الزبائن.

وفي هذا السياق أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن البلدية تكثف من حملاتها التفتيشية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية وضمن حملاتها خلال فترة العيد، لضبط كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة أفراد المجتمع من خلال بيع مواد منتهية الصلاحية أو أية ممارسات أخرى، ولا تتهاون البلدية مع هؤلاء الأشخاص وتتخذ العقوبات الرادعة بحقهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.

من جانبه أوضح رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة خليفة بوغانم السويدي أن فرق التفتيش خلال حملاتها اليومية تمكنت من رصد مركبة محملة بالعديد مستحضرات التجميل وبعض مواد العناية بالجسم ومواد لمكافحة الحشرات، وبالتدقيق عليها تبيّن انها منتهية الصلاحية منذ سنوات، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب المركبة ومخالفته ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلافها وحجز المركبة.

وأوضح أن فرق التفتيش تبذل قصارى جهدها على مدار الساعة لرصد مثل هذه السلوكيات للحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

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