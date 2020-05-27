شاحنة تعود إلى الخلف فجأة وتدهس سائق دراجة نارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي شخص في حادث مروري وقع بطريقة غريبة في دبي، أخيراً، بحسب مصدر أمني، أفاد بأن الحادث وقع في تقاطع شارع المركز المالي والبوليفارد التابع لاختصاص مركز شرطة بر دبي، حيث كانت تقف دراجة نارية خلف شاحنة في التقاطع، وفجأة رجعت الشاحنة إلى الخلف دون سابق مقدمات وصدمت الدراجة ما أدى إلى وفاة سائقها في الحال.

وقال المصدر إن الحادث وقع مساء يوم السبت الماضي، مضيفاً أن الدوريات المختصة انتقلت على الفور إلى الموقع لمعاينة مكان الحادث وتحديد ملابساته، وتم نقل سائق الدراجة النارية إلى المستشفى بواسطة الإسعاف، لكنه توفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، مؤكداً ضرورة الانتباه أثناء الوقوف على التقاطعات والإشارات المرورية.

وأضاف أن بعض السائقين يضعون مركباتهم على الوضع الحيادي أثناء وقوفهم على الإشارات دون استخدام فرامل اليد، ما يمثل خطورة، نظراً لاحتمالات عودة السيارة إلى الخلف إذا كان الطريق صاعداً، خصوصاً لو كان السائق منشغلاً بأي شيء آخر مثل استخدام الهاتف المتحرك.

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