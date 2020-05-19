دفاع مدني أبوظبي يسيطر على حريق يخت بالمارينا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أخمدت فرق من الدفاع المدني بأبوظبي حريقاً شب في يخت بمرسى مارينا اليخوت بكاسر الأمواج في أبوظبي ، دون تسجيل إصابات بشرية، وذلك كما ذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأوضح مدير ادارة المراكز بالإدارة العامه للدفاع المدني ابوظبي المقدم ابراهيم جلال البلوشي أن فرقه من الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق في اليخت بالقرب من مركز التسوق، ووصلت إلى موقع الحادث بسرعه استجابة بعد تلقي بلاغ ظهر اليوم يفيد باندلاع حريق بيخت، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية وانحصرت الخسائر باليخت، وتعمل الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

ودعا البلوشي أصحاب اليخوت الراسية على ضفاف الموانئ، بالالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، لتجنب وقوع الحوادث بكافة أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل الفرق الشرطية المختصة على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

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