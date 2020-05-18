القبض على آسيوي صور فيديو أساء إلى عملة الدولة

المصدر: محمد فودة - دبي

ضبطت شرطة دبي آسيوياً، صوّر مقطع فيديو أساء فيه إلى عملة الدولة، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر أمني في شرطة دبي لـ«الإمارات اليوم» أنه تم ضبط شاب آسيوي، صوّر فيديو مسيئاً لعملة الدولة، وهو الفيديو الذي استفز الجميع، بادعائه العطس، ثم استخدام ورقة مالية بدلاً من المناديل الورقية، ورميها على الأرض.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذا الشخص لديه شركة إنتاج محتوى مرئي في دبي»، لافتاً إلى أنه فور تلقي المعلومات، تم تتبعه من قبل الدوريات الإلكترونية، وتحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجـــــراءات القـــــانونية معه، مؤكــداً أن هذه السلوكيات مرفوضة كلياً، ويتم التعامل معها بحزم.

يذكر أن الشاب المقبوض عليه ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً على شبكة «تيك توك»، واعتاد تصوير فيديوهات في شوارع عامة بدبي، لكن قوبل الفيديو الذي ضبط بسببه بموجة عارمة من الاستياء.

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