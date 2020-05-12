شرطة دبي تضبط 3.5 أطنان بضائع مُخزنة في سكن عمالي

المصدر: محمد فودة - دبي

ألقى مركز شرطة بردبي القبض على ستة آسيويين، عمدوا إلى تخزين بضائع متنوعة تزن 3.5 أطنان في غرفتين داخل سكن عمالي، بهدف بيعها في الأسواق العشوائية بعيداً عن أعين الرقابة، بمخالفة للأوامر السامية المتعلقة بالباعة المتجولين والأسواق العشوائية.

وقال مدير مركز شرطة جبل علي، العميد الدكتور عادل السويدي، إن إلقاء القبض على الآسيويين جاء بعد تلقي المركز معلومات موثوقة، تفيد بوجود ثلاث مركبات مُحملة ببضائع متنوعة من هدايا ومنتجات غذائية وملابس، إضافة إلى منتجات مواد التدخين والنسوار، بغرض بيعها في الأسواق العشوائية بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.

وأضاف أن مركز شرطة جبل علي شكّل على الفور فريق عمل لضبط الآسيويين، ومصادرة البضائع قبل بيعها، بالتعاون مع بلدية دبي، لافتاً إلى أن فريق العمل انتقل إلى مكان البلاغ، وضبط المركبات التي كانت مُحملة بمختلف أنواع المنتجات، وضبط سائقيها الثلاثة، وذلك قبل التصرف بها في الأسواق العشوائية وتوزيعها على باعة متجولين.

ولفت السويدي إلى أن السائقين بعد ضبطهم قادوا فريق العمل إلى مكان تخزين البضائع، والذي كان عبارة عن غرفتين داخل سكن عمالي في إحدى شركات المقاولات، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا يعتزمون تفريغ الغرفتين من البضائع لنقلها إلى مكان آخر.

وأقر أفراد العصابة بتخزين البضائع بطريقة غير قانونية، دون مراعاة أي من اشتراطات السلامة، بغرض بيعها في الأسواق العشوائية غير الحضارية.

ودعا أفراد الجمهور إلى عدم شراء المنتجات التي تباع في أسواق عشوائية، لأنها غير خاضعة للرقابة، ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على متابعة وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة في هذا الشأن.

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