احذر ألعاب إلكترونية مجانية تنتهك خصوصية الأطفال

المصدر: محمد فودة ـ دبي

حذرت شرطة دبي من ألعاب إلكترونية مجانية يعتمد تحميلها على جمع معلومات شخصية واستغلالها بشكل ينتهك مستخدميها.



وقال مصدر أمني بشرطة دبي لـ«الإمارات اليوم» إن الدوريات الإلكترونية رصدت مخاطر عدة لبعض الألعاب الإلكترونية مثل اختراق الحسابات الشخصية وسرقة المعلومات، وتهديد الأطفال.



وأضاف أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية توصلت إلى أن مزودي ألعاب بعينها يتيحون تحميلها مجاناً، ما يغري الآلاف بتنزيلها، خصوصاً في ظل اضطرار غالبية أفراد المجتمع إلى البقاء في المنزل فترات طويلة، دون إدراك أن هناك فائدة خفية وراء هذا الهبة التي تبدو مجانية، وهي جمع البيانات الشخصية ومن ثم استغلالها في انتهاك خصوصية المستخدم.



وأشار إلى أن الأطفال يقضون معظم وقتهم في المنزل التزاماً بالإجراءات الاحترازية من انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19 ولا يجد الآباء بديلاً عن السماح بالإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية حتى لا يشعر أبناؤهم بالملل، ما يزيد من المخاطر التي تحدق بهم من هذه الألعاب.



وأوصى المصدر بحل بديل للمنع، وهو مشاركة الأبناء في ألعابهم الإلكترونية، لضمان توفير نوع من الرقابة الذكية، فمن جهة يمكن للأب الإشراف على نشاط الابن والتعرف على الأشخاص الذين يلعب معهم، ورصد أي مخاطر أو ثغرات يمكن أن يتعرض لها أطفاله، ومن جهة أخرى وسيلة للتقارب معهم.



وأوضح أن هناك آباء يريدون التخلص من شغب الأبناء بأي طريقة كانت، خصوصاً في ظل حالة التوتر المصاحبة لتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها النفسية على أفراد المجتمع، لكن هذا ليس التصرف المناسب على الإطلاق، فهناك على الجانب الآخر مجرمون يمارسون أنشطتهم عبر الفضاء الإلكتروني مستغلين قضاء ضحاياهم ساعات طويلة في ممارسة الألعاب الإلكترونية أو تصفح الانترنت بشكل عام.



وأفاد بأن شرطة دبي انتبهت من البداية لمخاطر الإدمان على تلك الألعاب خصوصاً في ظل رصد بعض التداعيات مثل التأثيرات الصحية السلبية على الأطفال، وأطلقت حملات متخصصة للحد من هذه المخاطر.



وذكر أن شرطة دبي رصدت نوعين من الألعاب التي تمثل خطورة كبيرة، الأول يتسلل إلى المعلومات الشخصية ويسرقها وحين يحاول الطفل الانسحاب من اللعب يهدده الطرف الآخر بنشرها فيجعله تحت رحمته، والنوع الآخر ألعاب تروج لأفكار هدامة مثل العنف والسرقة فضلاً عن كونها تستنزف ساعات طويلة من يوم الطفل.



ولفت إلى أن الدراسات الحديثة توصلت إلى أن الإدمان على الألعاب الإلكترونية يؤدي إلى صعوبة تأقلم الطفل مع الحياة الطبيعية لاعتياده على نمط الحركة السريعة في تلك الألعاب، ما يصيبه بحالة من الفراغ النفسي والشعور بالوحدة سواء في منزله أو مدرسته، فضلاً عن أن الشخصيات الافتراضية التي يتعامل معها تفصله كلياً عن واقعه ما يولد لديه كثير من التحدي والعنف والصراع الدائم مع محيطه المختلف.



وأكدت أن الأطفال الذين يدمنون تلك الألعاب يفقدون تدريجياً مهارات التعامل مع الأخرين والقدرة على إقامة العلاقات والصداقات ولا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، كما تصنع من الطفل شخصاً أنانياً لا يفكر سوى في إشباع حاجاته من الألعاب فقط دون أن ينتبهوا إلى وجود من يشاركهم اللعب لذا نجد مشكلات بين الأشقاء على اللعب على عكس الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى أنه تعلمهم الاحتيال على الأهل للحصول على نقود يستطيعون الإنفاق بها على هذه الألعاب.

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