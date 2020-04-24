28 % ارتفاع حرائق المزارع بالفجيرة العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي ■الفجيرة

أفاد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، أن حرائق المخلفات الزراعية والمزارع المهملة تمثل استنزافاً حقيقياً للموارد المادية والبشرية للدفاع المدني، إذ سجل كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء تعامل دفاع مدني الفجيرة مع تسعة حرائق للمزارع، لم تسجل فيها أي إصابة بشرية العام الماضي، بينما سجلت سبع حرائق قبل عامين بنسبة ارتفاع 28%.

وأوضح الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» أن من أهم مسببات حرائق المزارع تراكم مخلفات المزرعة فوق بعضها بعضاً ولفترات طويلة، ما يؤدي إلى تحللها بواسطة البكتيريا، وقد يؤدي إلى اشتعال ذاتي فيها إذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك.

وأشار إلى أن الإهمال يعد أحد أسباب وقوع الحرائق سواء عند حرق المخلفات في المزارع من قبل العمال أو في المساكن أو عدم التصرف الصحيح مع بداية نشوب الحريق، ما يؤدي إلى انتشاره وبالتالي صعوبة السيطرة عليه.

ولفت إلى أن قلة الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة هما السببان الرئيسان لحدوث الحرائق، إذ لا يتبع أصحاب المزارع والمزارعين أساليب صحيحة عند التخلص من مخلفات المزارع وحرقها، خصوصاً في حال الرياح القوية، ما يؤدي إلى نقلها لمكان آخر وتمتد النيران إلى مزارع أخرى، ما يمثل تحدياً لرجال الإطفاء.

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