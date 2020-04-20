ضبط جهات تنقل عمالها إلى دبي في سيارات خاصة

المصدر: محمد فودة - دبي

أكد نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العقيد جمعة بن سويدان، ضبط جهات احتالت على قرار منع انتقال عمال شركات المقاولات إلى خارج الإمارة، وعدم السماح بدخول العمالة غير المقيمة فيها، إذ استخدمت مركبات شخصية لنقل عمال من إمارات أخرى إلى دبي بدلاً من الحافلات.

وقال إن «قرار منع نقل عمال شركات المقاولات يهدف إلى تقليل الاختلاط بينهم، وتوفير أكبر قدر من الوقاية لهذه الفئة، وتقليص فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أنه يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة، وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة مختلف شرائح المجتمع». وأكد بن سويدان تشديد الرقابة على الحافلات التي تقل العمالة غير المقيمة في الإمارة.