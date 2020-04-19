20 ألف درهم غرامة الترويج للشائعات الصحية في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان. وحدّد غرامة لمن يروج الشائعات الصحية في الدولة، تبلغ قيمتها 20 ألف درهم.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة، قد تعمل على تضليل الرأي العام.

ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات الصحيحة، من خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة.

ونصّ القرار على أن تقوم الوزارة والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، إضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويحظر على أي شخص، بناء على القرار، نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من الوزارة أو الجهات الصحية أو تخالف ما أعلن عنه، باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.

وعلى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية، التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد، على أن يختار مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتحدثين ويعتمدهم.

حظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو إرشادات صحية مغلوطة أو غير معلنة رسمياً.

القرار يقصر الإعلان عن أي معلومات أو إرشادات صحية على وزارة الصحة والجهات المعنية.