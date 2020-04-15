محكمة الفجيرة تبرأ زوجين خليجيين من الخيانة الزوجية

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

برأت محكمة جزاء الفجيرة زوجين خليجيين من تهمة الخيانة الزوجية، بعد أن قدم خليجي بلاغاً يفيد بخيانة زوجته له، مرفقاً دليلاً على كشفه خيانتها، فيما رفعت الزوجة دعوى طلاق، لخيانة الزوج لها وانشغاله عنها وعن أسرته طوال الوقت بالعمل في إمارة أخرى.



وقال الزوج أمام هيئة المحكمة في وقت سابق أنه لجأ إلى تحرير بلاغاً يتهم فيه زوجته بالخيانة عبر مكالمات هاتفية مرفقة بدليل على ذلك، مشيراً أنه عندما علم بفعلتها ذهب إلى المنزل لمواجهتها إلا أنها أنكرت بشكل نهائي، على الرغم من الدليل الذي امتلكه ضدها.



وتابع: «طعنتني في ظهري وخانتني واستغلت غيابي في العمل، وبعد كل ما ارتكبته في حقي كان ردها رفع دعوى ضدي بالخيانة ورغبتها في الطلاق لإنهاء كل شيء».



وأنكرت الزوجة أمام الهيئة القضائية، التهمة قائلة «الخيانة لست من طبعي إنما هو من خانني مع امرأة أخرى وكنت ألتزم الصمت ولم أرفع دعوى ضده بالخيانة وقتها إلا حين فوجئت بأنه رفع دعوى خيانة ضدي»، مشيرةً إلى أنها رفعت دعوى طلاق حتى تنهي هذا الزواج الذي لم يحفظ لها كرامتها وسمعتها ما قد يؤثر على أبنائها مستقبلاً الذين لا ذنب في هذه المشكلات الأسرية.



وأشارت إلى أنها رفعت دعوى مماثلة وهي الخيانة الزوجية بحق زوجها.