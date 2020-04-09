تاجر يطالب مشترين بمليوني درهم قيمة «موبايلات»

المصدر: أحمد عابد ـ أبوظبي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام شخصين بدفع مليوني و135 ألف درهم، لصالح تاجر، قيمة هواتف نقالة، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند رفض هيئة المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للتاجر باستلامه المبلغ المطالب به.



وفي التفاصيل، أقام المدعي، دعوى تجارية، طالباً إلزام شخصين تضامناً بينهماً بأداء مبلغ مليوني و135 ألف درهم مع فائدة 12% سنوياً.



وقال في دعواه إنه «نتيجة لتعاملات تجارية بينهما، أصدر له المدعى عليه الثاني، شيكات بقيمة الدين، ارتدت من دون رصيد، وتقدم ببلاغ بشأنها، وأدين الساحب بحكم جزائي نهائي».



وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما للمدعي مبلغ مليوني و135 ألف درهم مع فائدة 5% سنوياً حتى تمام السداد، وأيدتها محكمة الاستئناف.



و لم يرتض المدعي عليهما هذا الحكم، فطعنا عليه بالنقض إذ ذكر دفاعهما أن الحكم خالف القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك أنهما طلبا توجيه اليمين الحاسمة للمدعي، طالما أنها ملك لهما، وتعلقت بموضوع الدعوى، غير أن المحكمة رفضت الطلب بتسبيب غير سائغ.



وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم يتعين على المحكمة إجابته لطلب توجيهها متى استوفت شروطها بأن كانت غير مخالفة للنظام العام أو الآداب وانصبت على واقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه، وبين فيها الطالب بالدقة وبعبارات واضحة الوقائع التي يريد استحلاف الخصم عليها، وحاسمة للمسألة الأساسية التي تؤدي للحكم في الطلبات سلبا أو إيجابا وأن حق القاضي في منع توجيهها لا يكون إلا في حالة واحدة وهي إذا ما بان له – أسباب سائغة لها معينها من الأوراق – أن طالبها متعسف في توجيهها.



وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليهما دفعا أمام محكمة الموضوع بكونهما سددا قيمة الهواتف النقالة التي قاما بشراءها من المدعي والتي تحرر عنها الشيكات موضوع الدعوى، وذلك بموجب تحويلات وصرف مبالغ بموجب شيكات لصالح الأخير وثابت فيها أرقامها وقيمتها حسب ما يستفاد من صورة كشف حساب المدعي عليه الأول المصرفي، وكذا شيكات، منهم صرف المدعي قيمتها من ذات البنك، وإيصال استلام، وإيداعات من المدعي عليه الثاني، وقد طلبا، في حالة عدم الأخذ بها، يمين المدعي على نفي تسلمها، وسايرت المحكمة الخبرة المنتدبة التي قالت بأن المستندات المحتج بها من المدعي عليهما ليست ذات قول في الإثبات لكونها لا تفيد انصرافها للشيكات الثلاثة موضوع المطالبة الماثلة، ورفضت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، ما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص مع الإحالة دون حاجة لبحث باقية ما استدل به.