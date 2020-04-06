تعرف إلى نتيجة فحص عامل المخبز الذي قام بالبصق على الخبز بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي _عجمان

كشف قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن نتيجة الفحص الطبي لعامل المخبز الموقوف الذي قام بالبصق على العجين أثناء إعداد الخبز، سلبية، ولا تشير إلى إصابته بمرض كورونا.

وأعلن عن قرار إلزام جميع المطاعم والمخابز في الإمارة بتركيب كاميرات مراقبة دائمة، لضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وأوضح أنه، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، أصدر فريق إدارة الأزمات والكوارث المحلي برئاسته قراراً يلزم ملاك جميع المطاعم والمخابز في إمارة عجمان بتركيب كاميرات مراقبة دائمة، لضمان جودة ونظافة وسلامة الأطعمة في المطاعم والمخابز، وذلك إثر الواقعة التي تم فيها القبض على عامل مخبز يقوم بالبصق على عجين الخبز أثناء إعداده.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان أنه بعد إجراء الفحص الطبي، وأخذ عينة من العامل الموقوف باستدعاء الطبيب المختص، أثبتت النتيجة خلوه من فيروس كورونا المستجد، داعياً الجمهور إلى الاطمئنان وعدم القلق حول انتقال العدوى إليهم، وتم تحويل العامل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن شرطة عجمان لن تتهاون مع أي تلاعب أو تلويث للأطعمة بما يضر أو يمس سلامة أفراد المجتمع.

ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجمهور إلى أخذ كل احتياطات الوقاية عند الطلب من المطاعم، مشدداً على أهمية البقاء في المنزل، للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة الجميع.

وكانت شرطة عجمان قد ألقت القبض على عامل مخبز فور ورود بلاغ من دائرة البلدية والتخطيط، يفيد بأنه يقوم بالبصق على عجين الخبز أثناء إعداده، وقد تم تصوير الواقعة من قبل أحد المستهلكين، وتم إحضاره للمركز من قبل مركز شرطة الجرف الشامل، وفحصه، وأخذ عينة من المذكور باستدعاء طبيب مختص من إحدى الجهات الطبية، وتم توقيفه في الحبس الانفرادي احترازياً تمهيداً لإحالته للنيابة، كما تم إغلاق المخبز فوراً، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.