تغريم خليجي 5000 درهم بتهمتي الاختلاس والاحتيال

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح، في رأس الخيمة، بتغريم خليجي 5000 درهم، بتهمة الاختلاس والاحتيال.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اختلس مبلغ 47 ألف درهم، كما استولى على إقرار ومخالصة وبراءة ذمة، عن طريق الاحتيال على المجني عليه.

كما جاء في أوراق القضية أن المجني عليه قدم بلاغاً، يفيد بأنه سلم المتهم مبلغ 120 ألف درهم، لدفعها إلى المحكمة، باعتباره صاحب مكتب لتحصيل الديون، إلا أن المتهم سدد 73 ألف درهم، واستولى على الباقي لنفسه، وأقر باستلامه المبلغ وسداد جزء منه للمحكمة.

وطالبت محامية المدعي بالحق المدني، حنان البايض، بإلزام المتهم بالحق المدني، بأن يؤدي للمدعي 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.