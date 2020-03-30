براءة موظف من «تسهيل تعاطي المخدرات لأنثى»

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة موظف، عربي، من تهمة «تسهيل تعاطي مؤثرين عقليين لأنثى»، بعد القبض عليه في أحد الفنادق، ورصده أثناء محاولته التخلص من حقيبة تحتوي على مواد مشبوهة، برميها على صديقته (متهمة) أمام الشرطة.

لكن أحد رجال الشرطة شاهده، وقبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي. وتبين لاحقاً أن المواد المضبوطة لا تحوي مخدراً.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه كان على رأس عمله في دورية تابعة لمركز شرطة جبل علي، وورد بلاغ من غرفة العمليات عن وجود تعاطي مخدرات في فندق محدد، فانتقل إلى المكان، وشاهد امرأة في بهو الاستقبال، سألها عن الواقعة، وأخبرته بأن المتهم كان معها ومع امرأة أخرى وأنهم كانوا يدخنون السجائر، وشاهدته يقدم لصديقتها سيجارة تحتوي على مادة مخدرة، وبعدها مباشرة أغمي على صديقتها، فطلبت من المتهم مساعدتها في نقلها إلى المستشفى، لكنه تجاهلها.

وأضاف الشرطي أنه شاهد امرأة ثالثة تخرج من أحد المصاعد، تبين أنها كانت برفقة المتهم في غرفته، فقبض عليها.

وتابع أنه رصد المتهم في موقف المركبات الخاص بالفندق، فقبض عليه، وكان معه حقيبتان، واقتاده مع المرأة الثالثة إلى غرفته، لتفتيشها، وهناك رمى المتهم حقيبة نحو صديقته، فالتقطها الشرطي، وفتشها، ليعثر في داخلها على مادة بيضاء تشبه مادة الكريستال المخدرة، وكيس يحوي 12 قرصاً مخدراً.

وأحالت النيابة العامة النساء الثلاث إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، فيما أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل التعاطي لأنثى. إلا أن المحكمة برأته من التهمة. من جهتها، أنكرت المتهمة الثانية تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنها كانت في غرفتها بالفندق مع صديقتها، وشاهدت المتهم يعطي الأخيرة سيجارة ملفوفة، وبفتحها تبين أنها تحتوي على مادة بيضاء، فاشتبهت فيها، لكنه أكد لها أنها سيجارة عادية.

المتهم رمى حقيبة نحو صديقته، فالتقطها الشرطي وعثر في داخلها على مادة بيضاء تشبه مادة الكريستال المخدرة.