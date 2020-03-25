"جنايات أبوظبي" تقضي بعدم الاختصاص في قضية "وسيم يوسف" وتُحيلها إلى النيابة الاتحادية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، بعدم الاختصاص الولائي، في قضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تحويل القضية إلى النيابة الاتحادية.



وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.



فيما نفى المتهم خلال جلسة المحاكمة، ارتكابه التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من ادعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجاً قاصراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الاخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.