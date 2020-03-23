تحذير صارم من شرطة دبي للمستهترين بالتعليمات حول "كورونا"

المصدر: محمد فودة-دبي

حذرت شرطة دبي من اتخاذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا.

وقالت في بيان لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع سوف تباشر مسؤلياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية، ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية، لافتة إلى أن قانون الأمراض السارية سوف يطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة.

بالفيديو.. شرطة دبي تخلي شوارع من المشاة وتحذر المستهترين