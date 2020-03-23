الداخلية: فرض العقوبات المقررة على المخالفين وغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة "كورونا"

المصدر: أبوظبي - وام

حرصًا من وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /Covid-19/.. تهيب الوزارة بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية /للعائلة من البيت الواحد/ ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، وذلك تعزيزًا لجهود السلامة والصحة العامة.

علمًا بأنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانونًا على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية ، و سيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.وتشدد وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، ومن يخالف ذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.