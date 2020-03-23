وفاة امرأة وإصابة 5 بحادث تصادم في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفيت امرأة وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين ثلاث سيارات وحافلة، ودراجتين ناريتين، انحشرت إحداهما تحت الحافلة، نتيجة انحراف مفاجئ لسيارة، وتجاوزها الجزيرة الفاصلة بين الاتجاهين، وانتقالها إلى الاتجاه المعاكس على شارع الوصل في دبي.

وأفاد مصدر أمني بشرطة دبي بأن الحادث وقع، ظهر أول من أمس، على شارع الوصل، حين انحرف سائق مركبة من طراز «فولكس فاجن»، بشكل مفاجئ واصطدم بالرصيف، ثم تجاوزه وانتقل بسرعة عبر الجزيرة الوسطى إلى الاتجاه المعاكس ليصطدم بحافلة، متسبباً في حالة ارتباك أدت إلى تصادم مركبتين آخريين ودراجتين، انحشرت إحداهما تحت الحافلة. وقال المصدر إن «امرأة كانت تركب السيارة المتسببة، بجوار السائق، توفيت جراء الحادث، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات بليغة وثلاثة أشخاص بإصابات بسيطة»، لافتاً إلى أن دوريات الشرطة التابعة لمركز شرطة بردبي، انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، إضافة إلى خبير تخطيط الحوادث والمرور، ومركبات الإسعاف التي نقلت المصابين من موقع الحادث. إلى ذلك، توفي سائق دراجة هوائية نتيجة صدمه من قبل شاحنة كانت تسير في طريقها الصحيح بشارع الخوانيج، بحسب المصدر الذي أفاد بأن سائق الدراجة كان يقودها على كتف الطريق، واختل توازنه فجأة، فانحرف أمام الشاحنة التي صدمته ما أدى إلى وفاته على الفور.