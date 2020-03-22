«نيابة دبي» تباشر فعلياً في تطبيق نظام التحقيق عن بعد

المصدر: محمد فودة - دبي

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة بدبي باشرت فعلياً في تطبيق نظام التحقيق عن بعد لاستمرار مصالح وحقوق المجتمع دون توقف، ضماناً لصحة وسلامة الجميع، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد النائب العام بأنه تم إصدار حزمة من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وذلك بالتنسيق مع شركائها مراعاةً للوضع الراهن، مع الحرص على تطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة لجميع الأطراف.

وأضاف النائب العام أن النيابة العامة قد قامت منذ سنوات باتخاذ خطوات استباقية من خلال إطلاق العديد من المبادارت الاستراتيجية بتحويل إجراءاتها القانونية إلى ذكية تعمل عن بعد، كأذن القبض الذكي، والكفالة الذكية التي لا تستلزم حضور أطراف الدعوى واجتماعهم في مكان واحد.

وأكد الحميدان أن نيابة دبي تمتلك بنية تحتية تقنية فعالة وقادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية، مشيراً إلى الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة في ذلك الوقت للاستعداد للمستقبل الرقمي.