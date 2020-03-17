دهس آسيوي انحرف جسده بشكل مفاجئ أمام سيارة في شارع الميدان

المصدر: محمد فودة - دبي

توفي شخص دهساً بحادث مروري على شارع الميدان في الاتجاه المؤدي إلى جسر الصفا، مساء أول من أمس، بحسب مصدر مروري في شرطة دبي.

وأفاد المصدر بأن آسيوياً كان يمشي بمحاذاة الرصيف، حينما تعرض للدهس من سيارة رباعية الدفع طراز "نيسان باترول"، نظراً لانحراف جسده بشكل مفاجئ عن الرصيف، ودخول جزء منه إلى حرم الطريق، ما تسبب في صدمه دون قصد من سائق السيارة المتسببة في الحادث، وأسفر ذلك عن وفاته مباشرة بمكان الحادث.

وقال المصدر إن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، في الساعة التاسعة من مساء الإثنين، وانتقلت دورية مرورية تابعة لمركز شرطة بردبي، وعثر على جثة الشخص الذي لم يحدد عمره في موقع الحادث.