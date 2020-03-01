48 ألف مخالفة خطرة للعبور من الأماكن غير المخصصة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شرطة أبوظبي عن ضبط ومخالفة نحو 48 ألف شخص من المشاة، بسبب عبورهم الطريق من غير الأماكن المخصصة لهم، العام الماضي، ما عرّضهم وعرّض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لها، داعية السائقين إلى الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم، وفي المناطق الصناعية، وعلى الطرق الداخلية في الأحياء السكنية، مشيرة إلى ضرورة منحهم الأفضلية في العبور.

وكثفت مديرية المرور والدوريات، التوعية الميدانية من خلال تنفيذ زيارات للمدن العمالية، وأماكن وجود العمال في المنشآت الصناعية، لنشر الوعي المروري بينهم، وتجنيبهم الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة، البالغة قيمتها 400 درهم.