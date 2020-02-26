خادمة تسرق مصوغات من منزل كفيلها وتهرب

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة جزاء الفجيرة في قضية خادمة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من منزل كفيلها المواطن، وهروبها بها، مدعية أنها ستذهب إلى السوبر ماركت، واعترفت المتهمة بالجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الخادمة كانت تتولى أعمال النظافة، وعثرت على مصوغات ذهب تعود إلى مخدومتها، وهي عبارة عن قلادة وسوار تركتهما المجني عليها في صالة المنزل، ووجدتهما الخادمة، وأخفتهما في حقيبتها بالغرفة الخاصة بها، وخرجت بدعوى الذهاب إلى السوبر ماركت لشراء حاجيات المنزل.

واستغلت المتهمة خروج ربة المنزل، وتمكنت من الهرب، وعندما اكتشفت ربة المنزل اختفاء المصوغات وغياب المتهمة أبلغت الشرطة، التي أجرت التحريات وعمليات البحث، وتمكنت من القبض على المتهمة، وباستجوابها تبين أنها كانت تنوي بيع المصوغات الذهبية لشخص تربطه بها علاقة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها تهمة السرقة.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمة عن التهم الموجهة إليها، أقرت بسرقة المصوغات الذهبية وهربها خوفاً من العقاب.

فيما أجّلت الهيئة الحكم إلى جلسة لاحقة بعد استكمال الإجراءات.