شرطة دبي تنظّم ورشة حول «مكافحة الاتجار في البشر»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظّم مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ورشة عمل حول نظام الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر على مستوى الدولة.

وافتتح الورشة، التي انعقدت في معهد دبي القضائي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، العقيد الدكتور سلطان الجمال، وقدمها المستشار والخبير الإقليمي في مكافحة جرائم الاتجار في البشر من المملكة الأردنية الهاشمية، مهند فايز الدويكات، حيث تطرق إلى المراحل الست في أمر الإحالة الوطنية، المتمثلة في التعرف إلى الضحايا، ومرحلة الإنقاذ من الوضع والاستغلال، وخدمات الإيواء، والتحقيق والمقاضاة، ومرحلة المساعدة والحماية، والعودة الطوعية، وإعادة الدمج المجتمعي. وقدم دويكات شرحاً حول المبادئ الموصى بها في مجال مساعدة وحماية ضحايا الاتجار في البشر، وإجراءات الحماية وفق القانون الوطني والبرتوكول، إلى جانب عرض تجارب حية حول تطبيق آلية الإحالة الوطنية.

وناقشت الورشة ضمن مجموعات، عمل آلية التطوير في أمر الإحالة الوطنية، ودور كل الجهات المعنية في نظام الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر.