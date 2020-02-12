عامل يفقد حياته لشحن هاتفه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية شركة متهمة بالإهمال والتسبب في وفاة عامل صعقاً خلال شحن هاتفه، وتشغيل عامل على غير كفالتها، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 18 من الشهر الجاري.

تعود تفاصيل القضية إلى وفاة آسيوي (هارب من كفيله) صعقاً بالكهرباء داخل موقع تحت الإنشاء، وذلك أثناء محاولة شحن هاتفه المحمول من التوصيلات الكهربائية الموجودة بالموقع.وخلال الجلسة، أكد مدير الأمن والسلامة بالموقع أن العمال دخلوا الموقع عقب الإجازة الأسبوعية، وعثروا على شخص ملقى على الأرض، وبجانبه هاتف وشاحن كهربائي، وبالاتصال على الجهات المعنية حضرت إلى الموقع، وتبين أنه قد فارق الحياة، نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي.

ونفى المتهم أن يكون المجني عليه يعمل لدى الشركة، عازياً سبب معرفته بالموقع إلى أنه سبق له العمل بالموقع مع إحدى شركات المقاولات من الباطن.