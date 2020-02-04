خليجي يعتدي على زوجته بالسب والضرب ويتهمها بالخيانة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بتغريم رجل خليجي وزوجته وشقيقها خمسة آلاف درهم لكل منهم بتهمة السب والاعتداء المتبادل بالضرب على بعضهم في مكان عام، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول "الزوج" اعتدى على سلامة المجني عليهما المتهمة الثالثة "زوجته" وعلى سلامة جسد المتهم الثاني "شقيق زوجته" وأحدث بهما إصابات أعجزهما عن القيام بأشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، كما وجهت النيابة العامة "للمتهم الثاني" تهمة الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه "المتهم الأول" بأن أحدث به إصابات أعجزته عن القيام بأشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وسب المجني عليه بألفاظ من شأنها تحقيره، وذكرت أن "المتهمة الثالثة" قامت بسب المجني عليه "المتهم الأول" زوجها بألفاظ من شأنها تحقيره أثناء مواجهته بحضور أحد الشهود.

وجاء في أوراق القضية أن "المتهم الأول" قدم بلاغا لدى الشرطة يفيد بأنه شاهد زوجته "المتهمة الثالثة" تدخل احدى الاستراحات متهما إياها الخيانة الزوجية، حيث انتقلت الشرطة إلى المكان وتبين وجود مشادة كلامية بين الزوجين وبحضور شقيق الزوجة المتهم الثاني حصل اعتداء بالضرب، ما أدى إلى تدخل الشرطة وفض الشجار وانتقالهم جميعا لمركز الشرطة لسماع إفادتهم في القضية.

وأضافت أوراق القضية، أن "المتهم الأول" شاهد زوجته المتهمة الثالثة تدخل احدى الاستراحات وعند سؤاله لها عن سبب تواجدها قامت بسبه، حيث انكرت سب زوجها وأفادت أنها كانت تنتظر صديقتها في مركبتها وأنه أنزلها من مركبتها وتولى سبها والاعتداء على سلامة جسدها، واعترف "المتهم الثاني" أنه حضر للمكان بعد تلقيه مكالمة هاتفية "المتهمة الثالثة" تفيد بأن زوجها اعتدى على سلامتها الجسدية وقام بسبها في الشارع العام، حيث تبادل مع المتهم الأول الاعتداء بالضرب دفاعا عن شقيقته.

وأشارت إلى أن جميع المتهمين أنكروا الاتهامات المسندة إليهم، وأفاد المتهم الأول أنه تعرض للسب والاعتداء من قبل المتهمين الثاني والثالث، فيما أفاد المتهمين بتعرضهما للسب والضرب من قبل المتهم الأول، وعرضت المحكمة الصلح بين المتهمين إلا أن المتهم الأول رفض الصلح وأصر على مواصلة المحاكمة، وطالب محامو الدفاع عن المتهمين أمام هيئة المحكمة ببراءة موكليهم من الاتهامات المسندة عليهم لعدم كفاية الأدلة وكيدية الاتهامات.