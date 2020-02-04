موظف يختلس 15 مليون درهم ليشتري «بنتلي» و«رولكس»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة (خليجي) يعمل تنفيذي مبيعات في إحدى شركتي الاتصالات بتهمة سرقة 244 ألف بطاقة شحن تعبئة رصيد، قيمتها نحو 15 مليون درهم اشترى بها أغراض فارهة منها سيارة بنتلي وأهدى معظمها إلى زوجته وأبنائها من زوجها السابق.

وقال مستشار قانوني ف المؤسسة المجني عليها إن المتهم يتولى مهام أمين مستودع في أحد مراكز أعمال المؤسسة، ومن مهامه استلام بطاقات الشحن التالفة من الزبائن والتأكد من عدم استخدامها، ثم تبديلها ببطاقات جديدة، كما أن مهامه طلب بطاقات تعبئة الرصيد من المستودعات الرئيسة بعد جرد وتحديد كمية البطاقات الموجودة لديه في الفرع.

وتابع أن قسم التدقيق الداخلي اكتشف أن المتهم طلب كمية كبيرة من البطاقات لاستبدالها لصالح عملاء بدعوى أن بطاقاتهم تعرضت للتلف، وبمقارنة الكمية التي طلبها تبين أنها تفوق كثيراً العدد المطلوب من الفروع الأخرى، فتم التدقيق على البطاقات التي طلبها وتبين عدم إلغاء بديل لها وأن قيمتها تقدر بنحو 14 مليون و759 ألف درهم.

وأضاف أنه تم استدعاء الموظف للتحقيق ولم يكن لديه مبرر، وادعى أنه استبدل البطاقات ووضع التالف في كراتين وتركها في ممر بالفرع، وبفحص المكان لم يتم العثور على أي كراتين، ثم ادعى أن قسم الإدارة بالفرع تخلصوا من تلك الكراتين، فتم فتح بلاغ بالواقعة، وبمجرد إبعاد المتهم عن تلك الوظيفة تراجع معدل الطلب على البطاقات المستبدلة بنسبة 90%، كما تبين أن المتهم الذي يتقاضى شهرياً نحو 17 ألف درهم ليس لديه دخل آخر سوى الوظيفة يملك سيارة رانج روفر حديثة بلوحة مميزة جداً فضلاً عن سيارتين من طراز بنتلي ونيسان باترول حديثتين أيضاً ويرتدي ساعة رولكس لا يقل ثمنها عن 100 ألف درهم.

وقال طليق زوجة المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه رزق من زوجته السابقة بثلاثة أبناء وعلم أن المتهم اشترى لابنيه من زوجته السابقة رقمي هاتف مميزين وكان يشحن لهما أسبوعياً الرقمين ببطاقات شحن، وأخبراه بأنه يحمل في سيارته كمية كبيرة من بطاقات التعبئة، كما أقرت زوجة المتهم بالمثل.