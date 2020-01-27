10 خطوات للحد من سرقة المعلومات المصرفية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حددت شرطة رأس الخيمة 10 خطوات للحفاظ على المعلومات المصرفية والبطاقات الائتمانية من السرقة أو الاحتيال الذي يتم عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية من بعض المحتالين.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشرطة المجتمعة وضعت ثلاثة معايير لحاملي البطاقات الائتمانية، ولطريقة استخدامها في مواقع البيع بالمراكز والمحال التجارية، ولطريقة الشراء عبر الإنترنت، وهذه المعايير تتضمن 10 خطوات للحفاظ على المعلومات المصرفية والبطاقات الائتمانية من السرقة، ومنها ضرورة الحفاظ على سرية رقم البطاقات الائتمانية، وتجنب كتابة الرقم السري خلف البطاقة، وضرورة تغيير أرقام البطاقات الائتمانية، خصوصاً بعد العودة من السفر خارج الدولة، حفاظاً على سرية المعلومات المصرفية التي تم تداولها من قبل صاحب البطاقة».

الخطوات الـ10

1- الحفاظ على سرية رقم البطاقات الائتمانية.

2- تجنب كتابة الرقم السري خلف البطاقة.

3- تغيير الرقم السري للبطاقة الائتمانية باستمرار، بعد العودة

من السفر من الخارج.

4- استخدم خدمة الرسائل القصيرة لضمان عدم استخدام البطاقة

من شخص آخر.

5- التأكد من استلام البطاقة الائتمانية وإيصال عملية الشراء المنفذة

والملغاة.

6- عدم نسيان سحب البطاقات الائتمانية من الصراف الآلي، وعدم ترك أي

إيصالات متعلقة بعملية السحب في الصراف عند مغادرة المكان.

7 - الحذر من إعطاء أي معلومات عن البطاقة الائتمانية عبر رسائل

البريد الإلكتروني.

8 - التأكد من استخدام مواقع دفع آمنة عند استخدام البطاقة للشراء

عبر الإنترنت.

9 - الاتصال فوراً بالبنك حال اكتشافه عمليات مشتبه فيها.

10- إبلاغ البنك فوراً عند فقدان البطاقة الائتمانية، حتى لا تتعرض

للسرقة ويتم استخدامها.