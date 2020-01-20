"مشروبات كحولية" تقود آسيوياً للمحكمة لتسببه في وفاة سائق دراجة نارية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

باشرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، اليوم، محاكمة شاب آسيوي الجنسية متهم بشرب كمية من "المشروبات الكحولية"، وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر والاعتداء على سلامة جسد سائق درجة نارية قاصدا الاصطدام به والتسبب وفاته.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهم تناول كمية من مشروب "الفودكا"، واعتدى على سلامة جسد المجني عليه واصطدم بمركبته بدراجة المجني عليه قاصدا أن يصدمه وأحدث به إصابات أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن المتهم قام بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وقاد مركبة منتهية الترخيص منذ 2016، وهرب من مكان الحادث ولم يتوقف بعد ارتكاب الحادث ولم يبلغ السلطات المختصة أو الإسعاف لإنقاذ المجني عليه، كما قام بإتلاف جدار أحد المنازل.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه، بشرب "الفودكا" يوم وقوع الحادث، ولفت إلى أنه تناول المشروب الكحولي قبل يوم من ارتكابه للواقعة وليس في نفس اليوم.

وأوضح أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة ولا يعرف ما إذا كان قد اصطدم بسائق الدراجة النارية أم بجدار أحد المنازل، وتابع أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالمجني عليه عند وقوع الحادث، وأن المركبة التي كان يقودها مأمن عليها قبل 10 أيام من الحادث.

وأضاف، أنه لم يبلغ السلطات المختصة عن الحادث وهرب من المكان لأنه كان في حالة خوف، وعرضت المحكمة على المتهم حضور محامي دفاع معه من عدمه في جلسات المحاكمة، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغا يفيد بوجود سائق دراجة نارية مصاب بإصابات بليغة نتيجة تعرضه لحادث تصادم من قبل مركبة على أحد طرقات الإمارة، حيث تم إرسال سيارة اسعاف للمكان وتم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بحالته البليغة.

وأضافت تقرير شرطة رأس الخيمة، أنه تم إجراء عمليات البحث والتحري عن السائق المتسبب في الحادث وتم ضبطه وتبين أنه كان في حالة سكر، كما تبين أنه يقود مركبة منتهية الترخيص منذ 2016، إضافة إلى اصطدامه بجدار أحد المنازل وتسبب في إتلافه لحظة وقوع الحادث، حيث تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة برأس الخيمة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية وهي السبب في وفاة المجني عليه عبر الاعتداء على سلامته قصد الاصطدام به أثناء قيادة الأخير دراجته النارية على أحد طرقات الإمارة، فضلا عن قيادة مركبة تحت أثير المواد المخدرة ودون ترخيص من الجهات المختصة.