العثور على جثة الغريق الآسيوي بمنطقة غمضاء في سلطنة عمان

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أنه تم العثور على جثة الغريق المفقود الاسيوي في منطقة غمضاء في سلطنة عمان الشقيقة، وبجهود مشتركة بين جميع فرق البحث والإنقاذ التي شاركت في عملية البحث عن الشخص المفقود الذي جرفته مياه الوادي أثناء تساقط الأمطار، منذ يوم السبت الماضي، حيث شاركت الوحدات المتخصصة بالبحث والانقاذ بشرطة دبي، والقوات المسلحة، وجناح جو الشرطة، و وحدة التفتيش الأمني K9 ، و الاسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة ، في عمليات البحث عن الجثة، لمدة 6 أيام متواصلة.

وأضاف القائد العام بأنه تم اليوم العثور على الجثة، عالقة بالصخور على شاطئ منطقة غمضاء التابعة لسلطنة عمان الشقيقة، مشيراً إلى أن فرق البحث والانقاذ قامت بجهود كبيرة في عمليات البحث عن الجثة، مستخدمين كافة الأجهزة و المعدات، و طيران الشرطة، و الكلاب البوليسية، للوصول إلى مكان استقرار الجثة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على حياة جميع المواطنين و المقيمين على أرض هذا الوطن، ولا تتواني في تقديم يد المساعدة لكل من يحتاج إليها، لأن حياة الإنسان أغلى وأهم من أي شيء آخر، الا أن عدم الأخذ بالتعليمات الرسمية وتوخي الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية يؤدي الى مثل هذه الحوادث المؤسفة.

ومن جانبه أوضح مدير عام العمليات المركزية رئيس فريق البحث والإنقاذ العميد دكتور محمد سعيد الحميدي، بأنه تم العثور على جثة الآسيوي المتوفي ظهر اليوم، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات من مركز شرطة عمان السلطانية يفيد بعثورهم على جثة شخص يبدو من ملامحه آسيوي الجنسية، عالقة بين الصخور على شاطئ بحر غمضاء، وأنها قد ترجع للشخص الذي يتم البحث عنه، وعليه تم التنسيق بين الجهات المختصة بوزارة الداخلية لدينا وشرطة سلطنة عمان الشقيقة وتم الانتقال إلى منطقة غمضاء، برفقة صاحب عمل الآسيوي المتوفي، ليتعرف على الجثة، وبالفعل تعرف صاحب العمل على جثة العامل.

وأضاف الحميدي بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية لتسليم الجثة لأهل المتوفي، حسب الأنظمة و القوانين المعمول بها بالدولة.

كما أشار مدير عام العمليات المركزية بأنه تم تمشيط المنطقة كاملة و مجرى الوادي حتى حدود الدولة من قبل فرق البحث والانقاذ لدينا، إلا انه لم يتم العثور عليها، حيث بذلت فرق البحث والانقاذ جهود مضنية في عمليات البحث، وتفتيش مجرى الوادي على مدار (6) أيام خلال الفترتين الصباحية و المسائية، وكذلك البحث داخل السد، إلا أن قوة جريان مياه الأمطار دفعت بالجثة إلى خارج السد ليصل إلى البحر، الذي نقل جثته إلى منطقة غمضة في سلطنة عمان.