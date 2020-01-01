اتهام آسيوي بقتل زوجته وابنتيه والهروب إلى موطنه

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كشفت شرطة عجمان ملابسات العثور على أم وابنتيها (آسيويات) متوفيات في شقتهن بمنطقة الراشدية في إمارة عجمان، حيث تبين أن زوج المجني عليها خطط لارتكاب الجريمة وحجز تذكرة سفر إلى بلده مسبقاً، وبعد تنفيذ الجريمة فر هارباً إلى موطنه.

وأفاد نائب قائد عام شرطة عجمان، العميد عبدالله أحمد الحمراني، بأن اتصالاً ورد من والدة المجني عليها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، في نحو الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة الماضي، عبّرت فيه عن قلقها إزاء غياب ابنتها وحفيداتها، وعدم تجاوبهن، وانقطاع الاتصال معهن رغم وجودهن في شقتهن.

وتابع: «على الفور تم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة، وإصدار أمر من النيابة العامة بفتح الشقة والدخول إليها، بحضور رجال الشرطة ومسرح الجريمة والإسعاف الوطني، حيث شوهدت الطفلة (م.م ثلاثة أعوام) خلف باب الشقة حية، وعثر على الأم (س.م - 32 عاماً) متوفاة في غرفتها، كما عثر على الفتاة (م.م - 16 عاماً) وشقيقتها (م.م - 13 عاماً) متوفيتين، كل منهما في غرفة على حدة.

وأوضح أنه بمعاينة الطبيب الشرعي تبين أن الأم وابنتيها توفين نتيجة تعرضهن للخنق بقطعة قماش مربوطة على أعناقهن منذ نحو 12 ساعة، وظهرت عليهن علامات اعتداء نتيجة الضرب ومقاومة عملية الخنق.

وأوضح الحمراني أن ذوي المجني عليها أفادوا بوجود خلافات عائلية بين المدعو (م.ع - 35 عاماً - آسيوي) وزوجته المجني عليها، ما أثار في نفسه الحقد والكراهية، إلى جانب تعرضه لاضطرابات نفسية وانهيارات عصبية في بعض الأحيان.

وأضاف أن عملية البحث والتحري كشفت عن تخطيط الزوج مسبقاً لعملية القتل، حيث حجز تذكرة طيران لبلده قبل أيام من ارتكاب الجريمة، واصطحب ولده (ر.م - سبعة أعوام) إلى منزل ذوي المجني عليها، وبعد ارتكابه الجريمة أغلق الشقة لضمان عدم تبليغ الشرطة قبل فراره، واستقل مركبة أجرة متوجهاً إلى أحد مطارات الدولة للعودة إلى موطنه، مضيفاً أن شرطة عجمان استقبلت البلاغ من أم الزوجة بعد مرور 11 ساعة على سفر المتهم.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم أحمد سعيد النعيمي، إن عملية البحث والتحري كشفت عن ملابسات القضية وبيانات المتهم ومعلومات سفره، خلال ساعة من اكتشاف وفاة المجني عليهن، وإن شرطة عجمان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، باشرت إجراءاتها بالتنسيق مع «الإنتربول» الدولي لتتبع الزوج وضبطه وإحضاره من بلده لينال جزاءه وفق القانون.

ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

الشرطة عثرت على طفلة «ثلاث سنوات» حية خلف باب الشقة.