شخصان يخطفان آسيوياً ويعتديان عليه لسرقته

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شخصان من جنسية دولة آسيوية، بتهمة خطف وسرقة آخر من جنسيتهما نفسها، بعد الاعتداء عليه بالضرب، واصطحابه إلى إحدى المناطق ليلاً.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ يفيد بخطف شخص آسيوي، وأخذه إلى مكان بإحدى المناطق في الشارقة ليلاً، وضربه وسرقة أمواله، وبعدها أطلقا سراحه.

وتحركت الفرق الأمنية لموقع الحادثة، وبالتحري وجمع الأدلة، تم الوصول إلى المتهمين وضبطهما، وبالتحقيق معهما اعترفا في محضر التحقيقات بالاعتداء على المتهم، وتمت إحالتهما للقضاء.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكرا التهم، وقالا إنهما لم يخطفا المتهم ولم يعتديا عليه، ولكن كانا في موقع الحادثة عندما وقعت مشاجرة بين الشاكي ومجموعة أشخاص آخرين.

وطلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى السابع من يناير المقبل، لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم.