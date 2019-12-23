محاكمة عاطل متهم بقتل قريبه بـ 12 طعنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي (20 عاماً)، بتهمة قتل أحد أقاربه طعناً 12 مرة بالسكين في أنحاء متفرقة من جسده، ثم حاول الهروب إلى خارج الدولة، لكن قبض عليه في العين قبل هروبه.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجريمته، مشيراً إلى أن المجني عليه اتصل به يوم الواقعة، وطلب منه الحضور إلى مستودع مهجور في منطقة القوز لسبب مخلٍّ، فأخذ معه سكيناً، وكانا بمفردهما، وحينما اقترب منه المجني عليه، أخرج السكين وطعنه في ظهره من الأعلى، ثم ضربه مرات عدة حتى سقط على الأرض، ثم استبدل المتهم ملابسه الملوثة بالدماء بأخرى نظيفة، واستقل سيارة أجرة، واتفق مع شخص لتهريبه خارج الدولة مقابل 2000 درهم، لكن قبض عليه من قبل شرطة العين.

وأفاد ضابط بشرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق للبحث والتحري وحددت هوية المتهم، وألقي القبض عليه قبل فراره خارج الدولة.

وبجمع الاستدلالات واستجواب المتهم، تبين أن المجني عليه كان يبتزه ويهدده حتى يمارس معه أفعالاً مخلة، ما دفعه إلى الانتقام منه، لافتاً إلى أن المتهم أرشد فريق البحث الجنائي إلى حاوية قريبة من موقع الجريمة ألقى فيها ملابسه الملوثة بالدماء وأداة الجريمة.

إلى ذلك، ذكر المبلغ عن الجريمة أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد أقارب المتهم، يبلغه بأن ثمة مشكلة بين الأخير والمجني عليه، فحاول الاتصال بالقتيل مرات عدة لكن لم يرد، فاتصل بالمتهم، فوجد هاتفه مغلقاً، فتوجه إلى المستودع المهجور، وتفقد الطابق العلوي، فشاهد دماء تسيل أسفل بطانية، وبمعاينتها شاهد المجني عليه مقتولاً.

- المجني عليه كان يبتز

المتهم ويهدده حتى

يمارس معه أفعالاً

مخلة، ما دفعه إلى

الانتقام منه.