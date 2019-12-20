احتراق مستودع حاويات في «أم الثعوب»

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

شبّ حريق، فجر أمس، في مستودعات للحاويات في المنطقة الصناعية الجديدة «أم الثعوب» في أم القيوين، وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني في أم القيوين، بإسناد من إدارة الدفاع المدني في عجمان، من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة الثالثة فجر أمس، يفيد باندلاع حريق في مستودع للحاويات في المنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين، وبلغ عددهم نحو 90 شخصاً، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم امتداد ألسنة اللهب إلى المستودعات المجاورة، وتم تبريد الموقع وتسليمه إلى الجهات المختصة في الإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه، الذي أشرف على عمليات مكافحة الحريق ميدانياً، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على ألسنة اللهب دون أن تسجل أية إصابات بشرية، موضحاً أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بدقة واحترافية عالية.

وأشار إلى أن إنجاز المهمة ناتج عن تعاون شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والإسعاف الوطني.

كما شارك في الإشراف على عملية الإطفاء نائب مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، المقدم أحمد سالم بن شقوي، ورئيس قسم المراكز، الرائد عبدالله صالح الفلاحي، ومدير مركز المدينة، النقيب يوسف عبدالرحمن، وضابط مركز الابرق، النقيب راشد جاسم، وضابط مركز الراعفة، الملازم أول راشد حروب.

- الدفاع المدني سيطر على الحريق من دون

خسائر بشرية.